В России представили возрожденную «Волгу», но она оказалась китайским Changan Автоэксперт Кадаков: седан Volga C40 будет стоить от 2,5 млн рублей

В России возрожден автомобильный бренд Volga. Модельную линейку из седана и двух кроссоверов марки Changan с фирменными логотипами ГАЗа и другими бамперами показали на выставке в Нижнем Новгороде премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который попутно раскритиковал автомобили за китайское рулевое колесо. В производство новой «Волги» вложат огромную по меркам российского автопрома сумму — $662 млн. О том, что из этого получится, — в материале «Газеты.Ru».

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» показали три автомобиля под возрожденным брендом Volga. Первым в продаже появится седан класса D под названием Volga C40, за ним последуют компактный кроссовер K30 и среднеразмерный K40. Все автомобили оснащены турбомоторами мощностью 188 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

close Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в автомобиле Volga C40 Volga K40 Интерьер автомобиля Volga C40 Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Выпуск автомобилей Volga в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году, им займется фирма «Производство легковых автомобилей», которая формально не имеет общих связей с «Группой ГАЗ». В 2025 году планируется запустить производство полного цикла, в проект будет инвестировано 60 млрд рублей (около $662 млн), сообщает «Прайм».

После ухода иностранных автоконцернов из России, которые активно вкладывали средства в локальную сборку,

такой объем инвестиций является рекордным для российского автопрома.

В эту сумму войдут затраты на НИОКР, а также создание российской компонентной базы и производство автомобилей, уточняют «Известия». Машины будут выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. «Производство легковых автомобилей» арендовало мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей Volkswagen и Skoda.

«Хочется, чтобы руль был российский»

Показанные на выставке машины осмотрел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он сразу же посетовал на то, что рулевое колесо автомобиля изготовлено в Китае, а не в России, и призвал начать локализацию с самых простых элементов.

«У вас где сделан руль, китайский?

Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — отметил Мишустин.

Автомобили Volga представляют собой модели китайского бренда Changan с оригинальными передними бамперами и хромированными решетками радиатора с вертикальными планками, форма которых отсылает к культовой «Волге» ГАЗ-21.

Модели, которые легли в основу Volga, не были представлены на российском рынке под оригинальными китайскими названиями.

Внешность (не считая передней части кузова) и характеристики седана Volga C40 идентичны модели Changan Raeton Plus. Один из таких седанов без фирменных эмблем в феврале 2024 года был замечен на территории ГАЗа, рядом с цехом, где до 2022 года собирали автомобили Volkswagen и Skoda.

Модель Volga K30 по форме кузова идентична кроссоверу C-класса Oshan X5 Plus. Более крупный паркетник Volga K40 до степени смешения похож на кроссовер Changan Uni-Z.

Единичные экземпляры всех трех моделей завозились в Россию в порядке альтернативного импорта и выставлены на продажу по объявлениям в классифайдах. Седаны Changan Raeton Plus стоят в пределах 2,5-2,6 млн рублей. Кроссоверы Oshan X5 Plus предлагаются за 2,4-2,7 млн рублей, а Changan Uni-Z – за 2,7-3,3 млн рублей.

Сколько будут стоить «наши» новые «Волги»

Автомобили Volga на основе моделей Changan будут востребованы государственными структурами, ожидает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Могу точно сказать, что заказ со стороны госструктур и окологосударственных предприятий будет довольно-таки большой, потому что у нас в этом сегменте пока ничего нет. XCite только должен пойти в продажу, Lada Aura будет, но это удлиненная Vesta, автомобиль не выше определенного уровня», — сообщил Кадаков «Газете.Ru».

По его словам,

автомобили Volga будут востребованы частными лицами, которые часто приобретают в России те модели, которые эксплуатируются госчиновниками.

«Скорее всего, эти машины будут стоить дороже Lada Aura и дешевле Aurus, которые будут делать на бывшем заводе Toyota. Я думаю, что цена седана в базовой комплектации будет ближе к 2,5 млн рублей», — прогнозирует Кадаков.

Выпуск автомобилей Volga на мощностях ГАЗа будет отличаться в лучшую сторону от других аналогичных проектов, запущенных в последнее время, полагает он.

«ГАЗ, на мой взгляд, очень быстро будет заниматься индустриализацией этого проекта. Я не знаю, насколько быстро она пойдет, но то, что проект ориентирован на это, — 100%», — заключил Кадаков.

Реализация проекта по возрождению бренда Volga потребует поддержки со стороны государства на фоне возможного повышения утилизационного сбора, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«То, что презентация состоялась на не самой важной выставке, но в присутствии премьер-министра и вице-премьера, о многом говорит.

Государство тем или иным способом будет поддерживать этот проект»,

— отметил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Поставки машин Volga в госструктуры напрямую зависит от уровня локализации, которая пока неизвестна, и возможного повышения утилизационного сбора, добавил он.

«В свете разговоров о немедленном и многократном повышении утилизационного сбора никаких новых проектов быть не может. В новом проекте локализация совсем маленькая. В этой ситуации государство должно либо не поднимать утилизационный сбор, либо принять решение, что новые проекты таким чудовищным сбором не облагаются. Чтобы быть «в рынке» по цене, нужно, чтобы эти машины были немного дешевле, чем те, которые приходят по прямому импорту. Это от 3 млн рублей и выше», — заключил Моржаретто.

Предыдущий провал ГАЗа с заменой «Волги»

Предыдущая попытка наладить производство на ГАЗе зарубежного легкового автомобиля под брендом Volga состоялась 15 лет назад. В 2008 году на российский рынок вышел седан Volga Siber, представляющий собой перелицованный Chrysler Sebring, снятый с выпуска в США.

close 100% Руслан Кривобок/РИА Новости

Продажи этого автомобиля оказались минимальными, и в 2010 году Siber был снят с выпуска. Суммарный тираж модели составил 8,9 тыс. машин. Финансовую помощь проекту оказывало в том числе правительство Нижегородской области.