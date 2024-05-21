Жительница Тюмени, получившая предложение после ДТП, расстроилась из-за разбитой машины

Житель Тюмени сделал предложение своей девушке на месте ДТП — ее машину насквозь пробил падающий фонарный столб. Сама водитель Регина рассказала «Газете.Ru», что не успела испугаться во время происшествия и почти не пострадала. Она добавила, что расстроилась из-за аварии, поскольку машина была почти новая.

«Я попала сегодня в аварию, была за рулем черной Lada Granta. У меня не было времени испугаться и как-то увернуться от столба. Он упал на меня — после удара я это сразу поняла и нагнулась под руль, закрыв голову. Сейчас со мной уже все хорошо. Отделалась мелкими царапинами на спине и руках. Ремонту машина уже не подлежит, смысла нет. Осталось деньги на новую найти. Авария расстроила. Машина новая, ей всего лишь год», — сказала она.

По словам Регины, ее молодой человек давно планировал сделать ей предложение в романтичной обстановке, однако после ДТП решил, что более подходящего времени уже не будет.

«Я знала, что предложение будет. А когда, где и как, не знала. У нас ребенку 1,5 года. Мы знали, что в мае-июне будем расписываться. И что официальное предложение тоже должно быть. Молодой человек хотел в немного другой и романтичной обстановке [сделать предложение]. Но решил, что куда уж еще более неожиданное и подходящее время», — подчеркнула она.

Ранее Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщил, что в Тюмени 23-летнюю девушку позвали замуж сразу после того, как она попала в ДТП. По данным канала, девушка ехала на защиту диплома в учебное заведение, однако на ее автомобиль упал фонарный столб. Она сама чудом не пострадала.

После случившегося на место происшествия приехал избранник девушки. Издание 72.RU опубликовало кадры того, как он встал на колено и сделал участнице аварии предложение руки и сердца — она согласилась.

Ранее россиянин сделал предложение руки и сердца в московском метро и попал в изолятор.