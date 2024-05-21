Сын Макаревича появился на светском мероприятии на фоне скандала с отцом

Актер Иван Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) появился на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров в Москве на фоне скандала с его отцом. Об этом пишут «Страсти.Ру».

«Я сейчас стал режиссерствовать сам и понял, насколько это по-другому работает, когда ты как актер на это смотришь, как режиссер. Иногда, вроде бы, все хорошо, но ансамбль не складывается», — рассказал Макаревич.

Церемония вручения премии прошла 20 мая в Театре на Бронной, ведущим мероприятия стал Алексей Нужный. На премию позвали многих известных актеров, в их числе Дарья Мороз, Кристина Асмус, Светлана Ходченкова, а также звезды сериала «Слово пацана» и многие другие артисты.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой переехал в Израиль. В апреле 2023-го Макаревич вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича», музыкальное заведение продолжает работать. В сентябре певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

В начале мая Макаревича обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Артист должен выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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