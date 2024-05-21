Снаряд времен ВОВ нашли в стене детского сада в Ростове-на-Дону

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в стене многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону, воспитанников детского сада, который находится на первом этаже здания, и его персонал эвакуировали. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что снаряд был обнаружен по адресу: пр. Ворошиловский, 50/87.

«Сегодня при проведении ремонтных работ в стене дома обнаружен 120-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Проведена эвакуация 91 воспитанника и 15 человек персонала детского сада № 73, распложенного на первом этаже дома», — написал он.

В апреле в Краснодарском крае дети нашли в лесу три мины времен Великой Отечественной войны, боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.

До этого сообщалось, что на Кубани кладоискатель подорвался на мине времен ВОВ. Инцидент произошел вблизи станицы Неберджаевской Краснодарского края.

Ранее житель Подмосковья нашел невзорвавшиеся боеприпасы в лесу.