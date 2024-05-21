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Минобороны РФ обнародовало кадры учений по применению ядерного оружия

МО РФ опубликовало видео учений по применению нестратегического ядерного оружия

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, сделанную во время учений по применению нестратегического ядерного оружия. Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как колонна военной техники направляется в сторону полигона. После этого демонстрируется работа солдат с ракетными комплексами и истребителями.

Вечером 21 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила о начале первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. В заявлении отмечалось, что в тренировках приняли участие ракетные соединения Южного военного округа. Российские бойцы отработали подготовку к пуску боеголовок при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Кроме того, в район проведения учений был направлен личный состав авиачастей Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Перед ним была поставлена задача отработать снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

При этом в ведомстве подчеркнули, что целью тренировок является поддержка боеготовности российских военнослужащих и техники. В частности, проверялась их способность ответить на возможные провокации со стороны западных государств.

Ранее США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в штате Невада.

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