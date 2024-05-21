Минобороны РФ обнародовало кадры учений по применению ядерного оружия

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, сделанную во время учений по применению нестратегического ядерного оружия. Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как колонна военной техники направляется в сторону полигона. После этого демонстрируется работа солдат с ракетными комплексами и истребителями.

Вечером 21 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила о начале первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. В заявлении отмечалось, что в тренировках приняли участие ракетные соединения Южного военного округа. Российские бойцы отработали подготовку к пуску боеголовок при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Кроме того, в район проведения учений был направлен личный состав авиачастей Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Перед ним была поставлена задача отработать снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

При этом в ведомстве подчеркнули, что целью тренировок является поддержка боеготовности российских военнослужащих и техники. В частности, проверялась их способность ответить на возможные провокации со стороны западных государств.

Ранее США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в штате Невада.