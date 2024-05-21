«Русских остановила элитная бригада ВСУ». Как в Британии описали бои под Харьковом

В настоящее время самые ожесточенные бои на северо-востоке Украины ведутся в городе Волчанске. ВСУ перебрасывают в район этого населенного пункта все новые и новые резервы. Журнал The Economist заявил, что обладает «планом» действий российских военных под Харьковом, который уже якобы частично сорвали успешные действия ВСУ. Военный обозреватель «Газеты.Ru» предположил, как британские журналисты «получили» план Генштаба ВС РФ.

Журнал The Economist опубликовал репортаж, рассказывающий о событиях на харьковском направлении специальной военной операции со стороны украинских войск. Помимо описания волнений президента Владимира Зеленского (британские журналисты выяснили, что он кричит на своих генералов) и опасений за своего отца некоей украинки Анны (пенсионер почему-то не собирается покидать Волчанск на фоне продвижения армии России) издание сообщило о «найденных военных планах» ВС РФ.

Каков был план

В этих «планах» якобы говорилось, что

«русские пытались выяснить», смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на ВСУ к востоку от Печенежского водохранилища. Операция была запланирована на 15-16 мая, но по неизвестным причинам была перенесена почти на неделю раньше.

Кроме того, The Economist утверждает, что российское командование определило два направления удара по обе стороны водоема. Наступление на западном направлении в течение 72 часов должно было вывести российские войска на дальность стрельбы ствольной артиллерии по городу Харькову, у села Борщева. Британские журналисты утверждают, что ВС РФ остановила группировка элитной 92-й бригады, которая отбросила их на 10 км от первоначальной цели. Также сообщается, что 125-я бригада, которая должна была первой отразить атаку, просто сбежала с позиций.

Кроме того, издание информирует, что темпы наступления ВС РФ в настоящее время замедлились и ведутся в пределах городской черты Волчанска. Атаки российских частей и соединений, как полагает The Economist, были отражены после ввода в сражение бригад ВСУ, переброшенных с других участков фронта. По информации журнала, это лучшие соединения Украины, обладающие солидным боевым опытом.

Как сообщает издание, имея около 48 тыс. бойцов, Россия не располагает достаточными силами для масштабного наступления на Харьков, второй по величине город Украины. Но командиры ВСУ, ведущие бои на северо-востоке Украины, по данным The Economist, настаивают на том, что ситуация в регионе остается нестабильной и может быстро измениться.

Что касается задач, поставленными российским руководством на харьковском направлении, то британское издание заявляет, что Владимир Путин «наверняка попытает счастья», начав новое наступление в другом месте региона, но пока еще слишком рано говорить с уверенностью о конечных целях российской операции. 17 мая президент РФ сообщил, что его единственным намерением было создать санитарную зону между Украиной и пограничным российским городом Белгород, настаивая на том, что «не было плана» угрожать самому Харькову. Но это, возможно, полагают в The Economist, отражает меняющиеся реалии на поле боя, а не намерения.

Где британские журналисты всяли план Генштаба ВС РФ

Для начала остановимся на «найденных» The Economist военных планах. При этом не упоминается, что собой конкретно представляют подобные планы, кто и где их нашел, при каких обстоятельствах, каким образом они стали известны британскому изданию.

Перечень боевых документов наступательной операции насчитывает более сотни различных документов. Главные из них — оперативная часть наступательной операции на карте и пояснительная записка к ней, а также карта перехода в наступление и ведения боевых действий при выполнении ближайшей задачи.

Попасть в руки бойцов ВСУ подобные документы не могли ни при каких обстоятельствах.

Считать, что противнику на основе захваченных документов стали известны направление главного и других ударов, способ ведения операции и состав группировок войск, их оперативное построение, нет абсолютно никаких оснований. Это может быть только следствием возбужденных фантазий редакционного коллектива британского издания.

Теперь об информации The Economist, что «согласно планам, русские определили два направления наступления». Невольно складывается впечатление, что всю информацию о плане наступательной операции в британском издании черпали исключительно из одного из заголовков «Газеты.Ru» – «Два главных удара». Что нужно России, для того чтобы взять Харьков?».

Что касается целей российского командования, о которых упоминал The Economist, то, как ранее писала «Газета.Ru», пока действия армии РФ на Харьковском направлении по количеству привлеченных сил и средств не похожи на наступательную операцию оперативного масштаба.

Генеральный штаб ВС РФ планирует боевые действия, как правило, кампаниями, а не на каком-то отдельно взятом направлении (к примеру, Харьковском): надо же на достаточно длительный срок спланировать целую серию операций, обеспечить их всеми необходимыми материальными ресурсами, организовать соответствующие воинские перевозки и обеспечить восполнение потерь, которые неизбежно будут при наступательных боевых действиях.

Какое место отведено боям под Харьковом в планах Генштаба ВС РФ на весну и лето этого года, остается только гадать. Совершенно очевидно, что как бы ни хорохорилось ГУР Минобороны Украины своими якобы добытыми разведданными, какие бы планы не выкладывал The Economist, такие документы не могут стать достоянием ни общественности, ни разведорганов ВСУ.

Так что все варианты предполагаемого летнего (или весеннего) наступления российской армии и тем более направления главных ударов могут рассматриваться в настоящее время только как предположения и гипотезы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).