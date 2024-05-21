Шмыгаль пообещал украинцам «справедливые» отключения электроэнергии

На Украине создадут «справедливые графики» отключения света для населения и бизнеса, которым уже на протяжении недели ежедневно вводятся почасовые ограничения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

«Минэнерго и «Укрэнерго» дано поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей», — заявил Шмыгаль в соцсетях.

По словам украинского премьера, графики должны быть «рациональными и равномерными». В документе также будут перечислены критически важные для государства объекты, нуждающиеся в приоритетном электроснабжении.

Шмыгаль добавил, что ситуация с энергоснабжением Украины остается очень тяжелой.

До этого Укрэнерго предупредила об отключениях света по всей стране.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.