Отец генерала Попова заявил, что его сына подставили

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова могли подставить, уверен его отец. Об этом он рассказал ИА «Регнум».

По словам мужчины, он давно не мог связаться с сыном, тот не отвечал на звонки и сам не звонил. При этом отец Попова подчеркнул, что его сын не виновен.

«Я больше чем уверен, что это подстава какая-то. Уже не знают, как убрать его. Он у меня вообще святой. Под него специально копали, хотели убрать», — заявил он.

В беседе с Telegram-каналом Baza отец генерала также назвал дело против него актом мести. По мнению мужчины, военный «сказал что-то начальству, правду какую-то», после чего его «жучить» и «давить». Он подчеркнул, что его сын — «честный и порядочный офицер», за которого «весь мир заступался».

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной). При этом адвокат генерала заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Вместе в Поповым в деле фигурируют еще несколько человек, среди них — некий предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал генерал-майору реализовывать металл.

Ранее в Госдуме подтвердили арест генерала Попова.