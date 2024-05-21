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Украинцы массово вносят ложные данные в мобильное приложение минобороны страны

«Страна.ua»: украинцы вносят ложные данные в приложение минобороны «Резерв+»

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mil.gov.ua

Пытаясь обмануть систему мобилизации, украинцы массово вносят в мобильное приложение минобороны «Резерв+» недостоверную информацию о себе. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Приложение «Резерв+» было запущено на Украине 18 мая, в день вступления в силу нового закона о мобилизации. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко поясняла, что в нем вскоре появится функция вызова мужчин на медкомиссию, что равносильно получению повестки.

Теперь «Страна.ua» пишет, что украинцы массово вносят в «Резерв+» фейковую информацию о месте своего проживания, стремясь, по-видимому, запутать систему.

«В комментариях люди пишут, что для отправленной повестки, которая будет считаться врученной вне зависимости от адреса и получения, это не имеет значения. Другие предполагают, что расчет на то, что «а вдруг не отправят», — говорится в публикации.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что проживающим за границей украинцам будут присылать повестки по электронной почте.

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