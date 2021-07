Рэпер Biz Markie скончался от осложнений, вызванных диабетом

Американский рэпер Biz Markie (Марсель Тео Холл) скончался на 58-м году жизни. Об этом пишет TMZ.

Музыкант умер в больнице города Балтимор из-за ряда осложнений, вызванных диабетом.

«Мы благодарны за многочисленные призывы и молитвы о поддержке, которые мы получили в это трудное время. Биз создал наследие артистизма, которое навсегда останется в памяти его коллег по отрасли и его любимых поклонников, чьи жизни он смог прикоснуться к нему через музыку на протяжении более чем 35 лет. Он оставляет после себя жену, многих членов семьи и близких друзей, которым будет не хватать его яркой личности», — подчеркнул представитель рэпера.

Холл приобрел знаменитость в 1989 году благодаря песне Just a Friend («Просто друг»). Она вошла рейтинг топ-40 хитов Америки. Альбом The Biz Never Sleeps («Биз никогда не спит»), в который вошла композиция получил статус «золотого», был продан тиражом более 500 тысяч копий.

Ранее стало известно, что рэпера KTS Dre застрелили после того, как он вышел из тюрьмы. Он получил как минимум 64 пули.