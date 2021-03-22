«Надо опять заняться ею»: «скопинский маньяк» пошутил о своей жертве

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов в передаче Ксении Собчак, опубликованной на YouTube-канале телеведущей, пошутил об одной из своих жертв — Елене Самохиной.

Он отметил, что трижды рожавшая от него Самохина после освобождения из бункера, где он держал в плену двоих девушек, больше не рожала. В свою очередь Екатерина Мартынова стала матерью. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — сказал он, улыбнувшись.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что «скопинский маньяк» пытался продать СМИ подробности о своих преступлениях.