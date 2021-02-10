Опрос показал, что большинство россиян могут узнать только стихи Пушкина

Большинство россиян, прослушав отрывки из стихотворений российских классиков, смогли узнать только строки Александра Пушкина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Авторство других стихов опрошенные затруднились определить.

Респондентам зачитывали также строки из произведений Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока и Булата Окуджавы.

Стихи Пушкина узнали 89% россиян, Маяковского — 13%, Ахматовой — 10%, Блока — 28%, Окуджавы — 22%.

Исследование также показало, что граждане считают самыми великими поэтами мира Пушкина (78%), Лермонтова (43%) и Есенина (37%).

Опрос был проведен 7 февраля среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.