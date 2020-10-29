Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей Марине Кохал, обвиняемой в убийстве супруга — рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Как стало известно, суд продлил арест вдовы хип-хоп-исполнителя до 30 декабря.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

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