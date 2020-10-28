Mash: отец Леонида Агутина госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19

Отец Леонида Агутина Николай Петрович госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 85-летний отец музыканта заболел 12 октября. Два теста показали отрицательный результат, один оказался положительным. Позже врачи подтвердили вирусную пневмонию. Уровень сатурации (степени насыщения крови кислородом) у Николая Петровича опустился до 90%, в больнице пытаются стабилизировать его состояние.

Леонид Агутин пока не комментировал сообщения о тяжелом состоянии отца.

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