Глызин указал виновного в смерти Легкоступовой

Российский певец Алексей Глызин выразил мнение, что в смерти певицы Валентины Легкоступовой виноват ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов, передает телеканал РЕН ТВ.

Артист считает ситуацию вокруг смерти исполнительницы дикостью. «Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это все глупости», — сказал Глызин.

14 августа стало известно, что Валентина Легкоступова умерла в Москве, не выходя из комы.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивали состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.

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