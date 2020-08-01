Адвокат рассказала, почему рэпера Картрайта не дадут кремировать

Адвокат супруги покойного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Ирина Скурту рассказала, почему не удастся кремировать тело музыканта. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, фанаты требуют кремировать погибшего, так как якобы этого хотел сам Картрайт.

«Я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации», — заявила адвокат.

Также она отметила, что до захоронения останков «еще очень долго не дойдет время», так как экспертиза будет делаться от одного до двух месяцев, после чего следователь должен разрешить его захоронение.

30 июля тело погибшего участника Versus Battle отправили на экспертизу. Его супруга Марина Кохал заявила, что он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, и она решила расчленить тело и избавиться от него, чтобы сохранить репутацию мужа.

Если ее версия подтвердится, женщине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Ранее СМИ сообщали, что наркотиков в крови Энди Картрайта не обнаружено, однако пока официальных данных об этом правоохранители не предоставляли.

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