Гоша Куценко отреагировал на обвинение в домогательствах

Актер Гоша Куценко прокомментировал появившийся в сети ролик девушки, которая рассказала, что актер позвал ее в отель.

По словам Куценко, «каждый пиарится как может». Он добавил, что уже год работает над сценарием о харассменте в мире кино.

«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», — сказал он в видеообращении на своей странице в Instagram.

Ранее в TikTok девушка Алина опубликовала ролик, в котором она сообщила, что Куценко позвал ее в отель на чай. Когда девушка предложила ему встретиться в баре или ресторане, актер отказался от такого предложения.

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