Находящегося под домашним арестом артиста Михаила Ефремова повезли на допрос в ГСУ ГУ МВД, сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что актера будут допрашивать в рамках возбуждения статьи по факту сбыта наркотиков (228.1).

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Медицинское освидетельствование актера показало наличие в его анализах алкоголя и следов наркотиков.

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