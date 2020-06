В сети высмеяли первые эскизы с малышом Йодой из «Мандалорца»

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро показал первые эскизы с малышом Йодой — самым, по мнению зрителей, милым персонажем проекта, — сообщает Entertainment Weekly.

Он отметил, что первые образы малыша Йоды не вызывали симпатий, и в работу в итоге был взял эскиз художника Криса Альцмана — руководителя отдела концепт-дизайна LucasArts. А вот над неодобренными эскизами в сети посмеялись. «Кажется, один из них переел лягушек», «Первый из них похож на демона сонного паралича», «Теперь мне будут сниться кошмары», — пишут пользователи Twitter.

Второй сезон «Мандалорца» должен стартовать на Disney+ в октябре 2020 года. Сейчас Disney снимает третий сезон проекта.

