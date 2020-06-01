В сети высмеяли первые эскизы с малышом Йодой из «Мандалорца»
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро показал первые эскизы с малышом Йодой — самым, по мнению зрителей, милым персонажем проекта, — сообщает Entertainment Weekly.
Он отметил, что первые образы малыша Йоды не вызывали симпатий, и в работу в итоге был взял эскиз художника Криса Альцмана — руководителя отдела концепт-дизайна LucasArts. А вот над неодобренными эскизами в сети посмеялись. «Кажется, один из них переел лягушек», «Первый из них похож на демона сонного паралича», «Теперь мне будут сниться кошмары», — пишут пользователи Twitter.
Второй сезон «Мандалорца» должен стартовать на Disney+ в октябре 2020 года. Сейчас Disney снимает третий сезон проекта.
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Some early designs for Baby Yoda in 'THE MANDALORIAN' have been officially released. (Source: https://t.co/I9UeMiDPx5) pic.twitter.com/P3XORbrREl— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 29, 2020