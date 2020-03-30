ИМИ запустит проект поддержки музыкантов в период пандемии

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Институт музыкальных инициатив запускает проект поддержки музыкантов, которые столкнулись с отменой концертов из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствует сообщение, поступившее в «Газету.Ru».

Проект представляет собой сборник под названием «Не выходя из дома» с 22 записями артистов.

Для того, чтобы попасть в сборник, музыканты должны были прислать записи неопубликованных треков или же сделать новую композицию в домашних условиях. Для записи ИМИ выделил артистам гранты, доходы от стриминга также получат сами музыканты.

В «Не выходя из дома» можно будет услышать работы следующих исполнителей: «Увула», «Интурист», «Дом престарелых аутистов», «Сад имени Федора», а также The Last Train, Mitya и других.

Создатели проекта преследуют цель объединения представителей музыкальной индустрии в непростое время.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.