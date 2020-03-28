Дуа Липа презентовала новый альбом
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Британская исполнительница Дуа Липа презентовала свой новый альбом Future Nostalgia. Сама певица рассказала об особенностях новой работы в интервью Apple Music.
Альбом состоит из 11 композиций. Певица заявила, что хотела сделать для поклонников что-то напоминающее о детстве, поэтому многие песни звучат в силе 80-х и диско.
«Помню, как слушала песни Moloko и Jamiroquai, под которые можно было танцевать в любое время дня и ночи. Мне хотелось воссоздать это чувство», — добавила Дуа Липа.
Для исполнительницы альбом Future Nostalgia стал второй студийной работой.
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