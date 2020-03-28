Дуа Липа презентовала новый альбом

Британская исполнительница Дуа Липа презентовала свой новый альбом Future Nostalgia. Сама певица рассказала об особенностях новой работы в интервью Apple Music.

Альбом состоит из 11 композиций. Певица заявила, что хотела сделать для поклонников что-то напоминающее о детстве, поэтому многие песни звучат в силе 80-х и диско.

«Помню, как слушала песни Moloko и Jamiroquai, под которые можно было танцевать в любое время дня и ночи. Мне хотелось воссоздать это чувство», — добавила Дуа Липа.

Для исполнительницы альбом Future Nostalgia стал второй студийной работой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дуа Липа выпустила клип на песню Physical