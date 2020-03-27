Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, я туда заезжал. Лещенко не видел, видимо, он тогда уже ушел. Никто там за руку не здоровался, и было это более чем две недели назад», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что у Лещенко подтвердился коронавирус COVID-19. 13 марта он посещал день рождения Аллы Крутой, где присутствовали Олег Газманов, Николай Басков, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва и другие.

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