О возможной дате похорон Лимонова рассказал его друг
close
Друг писателя Эдуарда Лимонова, который скончался 17 марта из-за онкологического заболевания, Сергей Беляк рассказал РИА «Новости», когда пройдут его похороны.
Он отметил, что прощание с писателем состоится до конца недели, ориентировочно в пятницу или субботу.
Беляк уточнил, что похороны Лимонова пройдут в Москве в закрытом кругу, как этого хотел сам писатель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Похороны Лимонова будут закрытыми
— Лукьяненко считает, что прощание с Лимоновым должно состояться несмотря на коронавирус