О возможной дате похорон Лимонова рассказал его друг

Друг писателя Эдуарда Лимонова, который скончался 17 марта из-за онкологического заболевания, Сергей Беляк рассказал РИА «Новости», когда пройдут его похороны.

Он отметил, что прощание с писателем состоится до конца недели, ориентировочно в пятницу или субботу.

Беляк уточнил, что похороны Лимонова пройдут в Москве в закрытом кругу, как этого хотел сам писатель.

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