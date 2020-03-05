Slipknot отменили азиатский тур из-за коронавируса

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Группа Slipknot отменила азиатский тур из-за вспышки коронавируса. Об этом музыканты рассказали в Twitter.

Участники хэви-метал-коллектива признались, что решение далось им нелегко. «Безопасность и благополучие фанатов группы для нас на первом месте», — объяснили они в посте.

Группа должна была выступить в Токио на двухдневном фестивале Knotfest, а также дать концерты в Сингапуре, Джакарте и Маниле.

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