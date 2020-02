В сети появились кадры с возможных съемок новой части «Матрицы»

На YouTube-канале »Is It Worth It?» видео с возможных съемок четвертой части «Матрицы».

На кадрах два каскадера, один из которых в образе Нео, репетируют прыжок с небоскреба. На видео можно заметить, что на Нео нет привычных для него плаща и очков.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году. Летом 2019 года стало известно о съемках четвертого фильма франшизы. Премьера запланирована на 21 марта 2021 года.

