«Чернобыль» завоевал «Золотой глобус» в категории мини-сериалов
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Американский мини-сериал «Чернобыль» выиграл премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший телесериал или телефильм». Об этом сообщается на страннице премии в Twitter.
Сериал рассказывает о трагичных событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Кроме того, актер Стеллан Скарсгорд, который сыграл в «Чернобыле» Бориса Щербину, получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме.
77-я церемония вручения «Золотого Глобуса» проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.
«Газета.Ru» следит за премией в режиме онлайн.
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