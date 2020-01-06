«Чернобыль» завоевал «Золотой глобус» в категории мини-сериалов

Американский мини-сериал «Чернобыль» выиграл премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший телесериал или телефильм». Об этом сообщается на страннице премии в Twitter.

Сериал рассказывает о трагичных событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Кроме того, актер Стеллан Скарсгорд, который сыграл в «Чернобыле» Бориса Щербину, получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме.

77-я церемония вручения «Золотого Глобуса» проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.

«Газета.Ru» следит за премией в режиме онлайн.

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