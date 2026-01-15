Размер шрифта
«Диверсия против населения»: жители столицы Камчатки — об обстановке в городе

Жители Петропавловска-Камчатского не могут выбраться из домов из-за нечищенных сугробов
Кирилл Галиев

Петропавловск-Камчатский несколько дней как завален снегом: дороги не расчищены, школы и детские сады не работают, а в магазинах заканчиваются продукты питания. Об этом «Газете.Ru» рассказали жители столицы Камчатки. Они недоумевают, почему местные власти допустили такую ситуацию в регионе.

«Обстановка сложная. Снегопад для Камчатки ожидаем и часто бывает, но никогда такой плохой расчистки не было. Город не чистят от снега, потому что нет техники. Как это вообще может быть на Камчатке?! Прям диверсия правительства против населения. Автобусы отменили, потому что плохо почищена главная дорога в городе, машины не могут разъехаться. Дороги песком не посыпают совсем, а у нас Тихий океан с черным бесплатным песком в 30 минутах от города всего-то. Люди, кто пешком, прям по проезжей части дороги идут, рискуя своей жизнью, потому что по-другому не пройти. Жители помогают друг другу, кто на джипах, подъезжают к остановкам и подкидывают людей по пути своего следования. Пустили по городу вахтовки — грузовики с салоном вместо кузова, похожие на автобус, но всего 4 или 5 на город, чтобы люди хоть как-то могли добираться до места. А с помойками отдельная история. Они завалены снегом, их, соответственно, не убирают. Ну и вид в городе соответствующий», — пояснила жительница Петропавловска-Камчатска Снежана.

Другой житель Камчатки Кирилл рассказал, что техника пока не расчищает дворы многоэтажных домов, поэтому людям приходится откапывать вход в свои подъезды, чтобы выйти из дома.

«В нашем регионе не было таких циклонов очень давно. Центральные дороги расчищаются, поэтому техника во дворы пока заехать не может. Школы и сады отменены. Больницы, насколько я знаю, работают. Магазины работают, но базовые продукты — яйцо, хлеб — раскупили, и пока поставок нет, потому что трудно добраться поставщикам к магазинам. Людям сложно не то что добраться до работы, а выбраться из подъездов — входы завалены более чем метровым слоем снега, который приходится самостоятельно расчищать. Автобусы не ходят, но ходят вахтовки — полноприводные грузовики с салоном вместо кузова, похожие на автобус», — сообщил Кирилл.

По данным портала «Камчатка-информ», снегопад стал один из самых мощных за почти 30 лет. Из-за непогоды сотни человек застряли в аэропорту Петропавловска-Камчатского. На фоне мощного снегопада в Камчатском крае планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее глыба льда пробила окно и влетела в квартиру на Камчатке.

