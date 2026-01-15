Размер шрифта
Минтранс России начал применять ИИ в транспорте

Минтранс РФ внедрил технологии искусственного интеллекта для безопасности транспорта
Максим Блинов/РИА Новости

В России технологии искусственного интеллекта (ИИ) используются в транспортной отрасли для распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям в неположенном месте или движения автомобиля задним ходом на магистрали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

«С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта <...> или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали», - пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что ИИ также используется для распознавания лиц и применяется в том числе для прохода сотрудников в контролируемые зоны.

18 ноября в Минтрансе РФ заявили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. По информации ведомства, ранее в Москве уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.

12 ноября заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что в России преждевременно обсуждать внедрение беспилотного транспорта в условиях продолжающихся хакерских атак. Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра Михаила Мишустина о потенциальном появлении беспилотного такси на улицах Москвы к 2026 году.

Ранее Мишустин спрогнозировал мировое лидерство России в сфере беспилотных машин.

