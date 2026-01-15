«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?

За первые две недели января российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО. Сейчас бойцы, по словам главы Генштаба Валерия Герасимова, активно продвигаются на запад. Таким образом, вскоре армия приблизится к Славянску и Краматорску. Однако удастся ли их отбить у ВСУ — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Вполне возможно, что в ближайшее время российские военные овладеют славянско-краматорской агломерацией и окончательно выбьют противника из ДНР. Однако весь вопрос, как и всегда, заключается в сроках.

Надо заметить, что более чем за 10 лет (начиная с 2014 года) города Славянск и Краматорск, а также окрестности этих населенных пунктов превращены украинской армией в мощный укрепленный район, который представляет собой важнейшее звено в системе оборонительных рубежей ВСУ в ДНР. Более того, он имеет не столько военное, сколько политическое значение.

Все каменные здания здесь превращены в узлы обороны и долговременные огневые сооружения, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. Оборудована разветвленная сеть огневых точек с созданием систем траншей и многочисленных ходов сообщения. Для личного состава ВСУ созданы заглубленные укрытия, в которых есть запасы боеприпасов, продовольствия, воды и других материальных средств.

Хорошо продуманы меры по защите войск и объектов от всех средств поражения противника. Создана устойчивая к внешним воздействиям система связи.

Ближние подступы к городам Славянск и Краматорск прикрыты несколькими оборонительными рубежами, хорошо оборудованными в фортификационном отношении. Система инженерных заграждений агломерации включает минные поля, завалы, объединенные в несколько рубежей .

Предприятия и заводы славянско-краматорской агломерации («Славтяжмаш», «Бетонмаш», машиностроительное предприятие «Агрегат», краматорские машиностроительные предприятия и металлургические заводы, ТЭЦ) превращены в крепости.

Таким образом, осада и последующий штурм славянско-краматорского укрепленного района может вылиться в затяжные и кровопролитные бои за каждый дом и каждую улицу и продлиться не менее нескольких месяцев (исходя из ежесуточных темпов продвижения подразделений и частей ВС РФ при боевых действиях по овладению городами Красноармейск и Димитров).

Славянско-краматорский укрепленный район, наверное, можно (разумеется, с некоторыми приближениями и допущениями) сравнить с германским Мезеритцким укрепрайоном времен Второй мировой войны (он же Regenwurmlager, он же «Лагерь дождевого червя»).

Укрепрайон считался руководством Вермахта неприступным и являлся одной из двух крупнейших оборонительных систем Германии. На западе таким рубежом была «линия Зигфрида», на востоке – Мезеритцкий укрепрайон.

На один километр «Лагеря дождевого червя» приходилось от 5 до 7 дотов и дзотов. На подступах к укрепрайону и по всей глубине обороны в 6-7 рядов были сооружены различные заграждения. Под землей на глубине 60-70 метров построен целый город с десятками казарм, кухнями, лазаретами, продовольственными складами, своей электростанцией и топливохранилищем.

Однако 1-я гвардейская танковая армия генерала Катукова овладела Мезеритцким укрепрайоном всего за три дня (с 29 по 31 января 1945 года). Все-таки полководческое умение военачальников Красной Армии всем нам еще только предстоит оценить в полном объеме.

Штурмовать в лоб славянско-краматорский укрепленный район, наверное, не самое целесообразное решение. Скорее всего, за счет глубоких обходов и хватов с флангов необходимо вынудить противника под угрозой окружения отойти из занимаемого района. Это, естественно, только один из вариантов.

Вполне возможно, что у российского командования есть и более смелые и впечатляющие замыслы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).