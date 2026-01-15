Польские власти обвинили РФ в кибератаке на энергоинфраструктуру Польши

Туск: в кибератаке на энергетику Польши виновны связанные с РФ группы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что связанные с Россией группы виновны в кибератаке на польские объекты энергетики в конце декабря 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В конце 2025 года случились кибератаки на энергетическую инфраструктуру [Польши]», — отметил Туск, добавив, что кибератаки якобы «проводились группами, связанными с российскими спецслужбами».

По словам премьер-министра, атаки были направлены на объекты, работающие на возобновляемых источниках энергии.

18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения безосновательными и голословными.

