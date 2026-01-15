Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде обвинила президента Владимира Зеленского в коррупции. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти на Украине», — сказала она.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Издание «Украинская правда» писало, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Сама Тимошенко все обвинения отвергла. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски.

Ранее Медведев объяснил, кто захотел «зарыть карту» Тимошенко на Украине.