Автомобиль с москвичом в салоне разбился в момент кульбита и попал на видео

В Москве на видео сняли разбитое авто после жесткого кульбита 
На юго-востоке Москвы перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Окская», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый автомобиль лежит на крыше на обочине дороги. На записи также заметно, что на место прибыли медики, которые оказывали помощь водителю машины, а также сотрудники Госавтоинспекции и спасатели.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области автомобили с людьми разлетелись в момент удара. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарки сталкиваются на перекрестке, от удара машины отбрасывает в разные стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

ДТП произошло на проспекте Карла Маркса. Водитель Renault Kaptur получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, при этом второго водителя – отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее на видео сняли машины, разбившиеся в массовой аварии на МКАД.
 
