Молодая украинка продала собственную дочь ради оплаты аренды

Жительница Запорожья продала собственную дочь и получила взамен деньги и оплаченную аренду квартиры, сообщает Национальная полиция Украины.

По данным ведомства, в августе 2025 года 22-летняя мать продала дочь, которой тогда был всего месяц, женщине из Ужгорода. Покупательница передала ей деньги, а также оплатила аренду квартиры и услуги нотариуса по заверению этой преступной сделки.

Впоследствии сотрудники миграционной полиции и следователи Запорожского районного управления разыскали девочку в Ужгороде. С помощью местных коллег и соцслужб изъяли ребенка и вернули в Запорожье.

Сейчас жизни и здоровью младенца ничего не угрожает, а его мать обвинили в торговле детьми и хранении наркотиков. Девушке грозит до 15 лет тюрьмы. Ведется расследование.

