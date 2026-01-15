В МЧС сообщили подробности о ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

МЧС: к ликвидации последствий ЧП в здании МВД в Сыктывкаре привлекли 56 огнеборцев

Более 50 сотрудников экстренных служб привлекли к ликвидации последствий ЧП на территории центра профессиональной подготовки министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Республике Коми.

В заявлении говорится, что сейчас в здании наблюдается задымление. На место происшествия в соответствии с расписанием выезда направили подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона.

«Имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий привлечены 56 человек и 16 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

15 января Telegram-канал SHOT написал, что в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв. По данным журналистов, неизвестное устройство сработало в актовом зале. В тот момент в здании велись строительные работы.

Telegram-канал «Коми — это Ж» опубликовал видео с места ЧП.

В этот же день в частном доме в Уссурийске, расположенном в Приморском крае, произошел взрыв газа. Прибывшие на место сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов трех человек. Пострадавшим оказали необходимую помощь, но одну женщину спасти не удалось. Еще двух человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в Чечне при взрыве бытового газа пострадали пять человек.