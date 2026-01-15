Размер шрифта
Выходящие на российскую биржу компании провалились

«Известия»: Акции вышедших на IPO с 2023 года российских компаний обвалились
Владимир Песня/РИА «Новости»

Свыше двух третей компаний из России, которые впервые разместили акции на Московской бирже в последние два года, резко подешевели. В среднем их акции обвалились на 40%, утверждается в материале «Известий».

Стоимость бумаг производителя алкогольной продукции «Кристалл» рухнула на 67% от цены размещения.

Лучший результат показал застройщик «Группа АПРИ» — его акции выросли на 57%. В плюс вышли также акции фармацевтической компании «Промомед», однако рост составил всего 0,25% от цены размещения.

Генеральный директор лизинговой компании «Европлан» (минус 27%) Илья Ноготков пояснил, что на рынок влияют геополитическая обстановка и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центрального банка России.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что в условиях высоких ставок инвесторы кладут деньги на депозиты, а не рискуют на фондовом рынке. Кроме того, оставшиеся участники рынка теперь внимательнее присматриваются к самым компаниями, в том числе оценивают долговую нагрузку и устойчивость реальной прибыли.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в этом году на IPO, возможно, выйдут 10-12 компаний. Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова отметила, что интерес к акциям будет расти, поскольку это единственный актив, который способен обогнать инфляцию. Кроме того, она выразила надежду, что дальнейшее снижение ставок и отсутствие новых геополитических неопределенностей ускорит восстановление.

Ранее сообщалось о росте акций после новости о приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву.

