В Москве нашли мертвым экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра

SHOT: бывшего замминистра труда Скляра нашли мертвым в его доме в Москве
Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канаш

Бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра нашли мертвым в его частном доме в Москве. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, перед гибелью 50-летний Скляр разослал знакомым сообщения, в которых возлагал ответственность за произошедшее на свою супругу. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Как уточнил SHOT, в день происшествия в поселение Филимонковское, где находится дом экс-чиновника, прибыли спасатели. Дверь в дом Скляра была открыта, а его тело находилось у входа. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Алексей Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты с 2018 года и курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением государственных услуг в электронном формате. В 2022 году он был освобожден от должности распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее амурский губернатор сообщил о кончине легендарного строителя БАМа.

