Политика

«Ему трудно дойти до цели»: Трамп назвал виновного в затягивании переговоров по Украине

Трамп обвинил Зеленского в затягивании сделки по Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Alex Brandon/AP

Дональд Трамп заявил, что именно Киев затягивает переговоры по мирному урегулированию конфликта, так как Украина менее готова к мирной сделке, чем Россия. По его словам, Владимир Путин готов прекратить боевые действия, однако Владимир Зеленский более сдержан в этом вопросе. При этом в США звучат мнения, что заключение сделки как никогда близко. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп в беседе с Reuters заявил, что именно Киев, а не Москва, затягивает заключение мирной сделки по Украине. По его словам, президент России Владимир Путин готов завершить конфликт в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, который более сдержан в этом вопросе.

«Я думаю, Украина менее готова к сделке», — уточнил Трамп, не раскрывая, что он имеет в виду под этими словами.

Отвечая на вопрос журналистов, почему президент Украины затягивает переговоры, глава Белого дома тоже не стал вдаваться с подробности, отметив только, что Зеленскому «трудно дойти до цели».

При этом Трамп рассказал агентству, что ему ничего неизвестно о готовящемся визите его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву, о котором вчера сообщило Bloomberg. В то же время американский лидер утвердительно ответил на вопрос о том, встретится ли сам с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме, который пройдет 19–23 января в Давосе.

«Если он будет там, я буду там», — добавил президент США, намекая, что никаких конкретных планов по переговорам с украинским лидером пока нет.

С Трампом согласился спецпосланник президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В соцсети X он отметил, что Белого дома «четко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир», и назвал заявление президента США четким и важным.

«Последний ярд — самый тяжелый»

В то же время, несмотря на слова Трампа о затягивании конфликта, в США высказывают мнение, что заключение мирной сделки по Украине как никогда близко.

«В [американском] футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Кроме этого, американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor, которую СМИ называют «теневым ЦРУ», в прогнозе на 2026 год указала, что шансы на заключение соглашения повышаются. В том числе в связи с проводимыми осенью выборами в конгресс США, которые могут выиграть демократы.

«Перспектива [прихода к власти] более враждебного конгресса США после промежуточных выборов может убедить Кремль в том, что 2026 год представляет собой наилучшую возможность для достижения соглашения по Украине на условиях, выгодных Москве, хотя любое такое соглашение будет хрупким и может спровоцировать серьезную нестабильность внутри Украины», — отмечается в прогнозе.

Аналитики компании выразили мнение, что любая сделка будет включать «значительные территориальные потери» и «слабые» гарантии безопасности для Киева. При этом если европейская поддержка не будет отвечать потребностям Украины или Россия решит продолжить боевые действия, конфликт будет идти и после 2026-го.

Как продвигаются переговоры

В конце 2025 года процесс дипломатического урегулирования конфликта на Украине заметно активизировался. Толчок этому дал разработанный США мирный план — в Москве документ называли возможной основой будущего соглашения.

В декабре Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что план согласован на 90%, а гарантии безопасности, которые союзники предоставят Киеву, — на 100%. При этом в документе все еще оставались сложные пункты, компромисса по которым сторонам не удается достичь до сих пор. Сюда входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной станцией.

О том, какие варианты предлагал Вашингтон и чего хочет Киев, президент Украины рассказывал ранее, когда раскрыл содержание мирного плана Трампа. Россия же по-прежнему настаивает на выводе ВСУ из Донбасса и признании этих территорий и Крыма в составе РФ. 

