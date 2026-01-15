В Госдуме допустили полную блокировку WhatsApp в России в 2026 году

Депутат Свинцов: WhatsApp могут полностью заблокировать в РФ до конца 2026 года

WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в России может быть окончательно заблокирован в 2026 году. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — отметил парламентарий.

22 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. В ведомстве напомнили, что в случае сохранения нарушений ограничения в отношении мессенджера будут усиливаться, а при невыполнении требований сервис может быть полностью заблокирован.

До этого эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал, что в случае, если мессенджер WhatsApp будет заблокирован на территории России, истории переписок пользователей сохранится.

Что касается контактов, они, как правило, сохранены в телефоне, а не в приложении, поэтому с блокировкой мессенджера ничего не изменится, добавил он.

