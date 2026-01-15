Размер шрифта
Взрыв произошел в здании МВД в Сыктывкаре

SHOT: семь человек пострадали из-за взрыва в здании МВД в Сыктывкаре
Telegram-канал «SHOT»

В здании министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, взрыв произошел в центре профессиональной подготовки. Пострадали, по предварительным данным, семь человек.

«Неизвестное устройство рвануло в актовом зале центра <...> В здании велись строительные работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы.

10 января 50-летняя жительница Ельца попала в реанимацию с ожогами после взрыва скороварки. Женщина тушила мясо, и в какой-то момент произошел взрыв кухонной утвари. В результате ее ошпарило вырвавшимся наружу кипящим содержимым.

До этого в российском селе мужчина не выжил в пожаре, начавшемся из-за подгоревшей еды на плите. Соседи вызвали сотрудников экстренных служб после того, как ощутили сильный запах дыма.

В декабре 2025 года в Казани 64-летняя женщина села в трамвае и оказалась в больнице с ожогом ягодиц.

Ранее горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве.

