Взрыв произошел в здании МВД в Сыктывкаре

SHOT: семь человек пострадали из-за взрыва в здании МВД в Сыктывкаре

В здании министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, взрыв произошел в центре профессиональной подготовки. Пострадали, по предварительным данным, семь человек.

«Неизвестное устройство рвануло в актовом зале центра <...> В здании велись строительные работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы.

