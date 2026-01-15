США выводят свои самолеты-заправщики с базы Аль-Удейд в Персидском заливе

Шесть самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую компанию, предоставляющую спутниковые снимки MizarVision.

«Несколько американских самолетов-заправщиков KC-135 вылетели с авиабазы Аль-Удейд (Катар), вероятно, для проведения новых перебросок и перемещений сил», — говорится в описании к одному из снимков.

До этого Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран по дипломатическим каналам предупредил соседние страны Персидского залива, на территории которых размещены американские военные, что в случае удара США иранская сторона нанесет ответные удары по их базам.

На этом фоне Вашингтон решил вывести часть персонала с объектов на Ближнем Востоке, рассказал журналистам представитель американской администрации. В частности, некоторым сотрудникам было предписано покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру 14 января. Один из источников Reuters подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о передислокации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Иране.