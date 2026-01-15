Смарт-месячные, съедобный плеер и пластырь-антиоргазм. Странные гаджеты, с которых начался 2026 год

«Умная» менструальная прокладка, электропластырь, продлевающий половой акт, а также устройство для проверки здоровья кишечника по фотографии кала представили на технологической выставке CES 2026, прошедшей во время новогодних каникул в Лас-Вегасе. «Газета.Ru» рассказывает об этих и других странных гаджетах, с которых начался 2026 год.

Менструальная смарт-прокладка

Vivoo

Индустрия технологий для здоровья давно интересуется анализом биологических жидкостей – крови, слюны, пота и мочи. На CES-2026 к этому списку официально добавилась и менструальная кровь. Стартап Vivoo представил FlowPad – умную менструальную прокладку стоимостью около $4-5, которая выполняет как свою гигиеническую функцию, так и функцию домашнего теста на уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), регулирующего созревание фолликулов в яичниках женщины.

Высокий уровень ФСГ может указывать на проблемы с фертильностью, синдром поликистозных яичников или приближение перименопаузы.

Прокладка рассчитана в первую очередь на пользователей в возрасте от 30 до 45 лет и предполагается, что носить ее нужно не постоянно, а на второй или третий день цикла.

FlowPad выглядит как обычная прокладка, но внутри скрыта микрофлюидная система. Прокладка состоит из двух слоев: капиллярного, который впитывает кровь и фильтрует частицы, и реакционного, где стабилизированные реагенты взаимодействуют с образцом. Результат отображается в небольшом «окошке» на обратной стороне прокладки и напоминает тест на беременность или COVID-19. Пользователю нужно сфотографировать результат через специальное приложение Vivoo и получить дополнительные сведения о результате тестирования. В случае выявления аномалий приложение будет рекомендовать пользовательницам обращаться к медицинским специалистам.

Съедобный плеер-леденец

Lollipop Star

На фоне медицинских и «оптимизирующих» гаджетов одним из самых неожиданных экспонатов CES 2026 стал Lollipop Star – леденец с костной проводимостью звука.

Разработанный Lava Tech Brands проект предлагает буквально «съесть» одноразовый музыкальный плеер.

Внутри палочки леденца скрыт миниатюрный электронный модуль, создающий вибрации, которые передаются через зубы и челюсть прямо во внутреннее ухо. Звук не распространяется по воздуху, не требует наушников и не слышен окружающим. Чтобы активировать устройство, достаточно прикусить леденец зубами.

Каждый вкус Lollipop Star связан с конкретным исполнителем и эксклюзивным треком, доступным только через этот леденец. Персиковые и клубничные варианты ассоциированы с Ice Spice, другие – с Akon и Armani White (все перечисленные исполнители являются популярными в США рэперами). Таким образом, продукт превращается в одноразовый медианоситель, сочетающий вкус и звук.

Lollipop Star не решает ни одной практической проблемы. Это скорее дизайнерский жест – напоминание о том, что технологии могут быть игровыми и даже бессмысленными, но при этом запоминающимися. Неудивительно, что по итогу CES 2026 эксперты из выступающих за рациональное потребление в сфере электроники организаций признали Lollipop Star худшим анонсом выставки.

Пластырь от преждевременной эякуляции

Victoria Song/ The Verge

Одним из самых обсуждаемых проектов CES-2026 стал электропластырь Mor, предназначенный для борьбы с преждевременной эякуляцией, от стартапа Morari. Mor представляет собой одноразовый пластырь с электродами и съемным источником питания с модулем управления электроимпульса, который крепится в области промежности. С помощью мягкой электрической стимуляции Mor воздействует на нервные окончания, связанные с репродуктивными органами мужчины.

Управление гаджетом осуществляется через мобильное приложение.

В нем можно выбрать режимы задержки эякуляции или усиления оргазма. Примечательно, что последний эффект был обнаружен во время продолжительного тестирования разработки и, можно сказать, стал неожиданным бонусом.

Здесь стоит отметить, что впервые концепт Mor был представлен на CES шесть лет назад. Все это время компания проводила клинические исследования, необходимые для получения одобрения FDA (Food and Drug Administration – это Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое также отвечает за сертификацию гаджетов для здоровья). Главным образом компания тестировала устройство на биосовместимость, а также проводила испытания на животных.

В итоге устройство позиционируется как нечто среднее между медицинским прибором и секс-игрушкой. Стартовый набор стоит около $300 (примерно 23,5 тыс. руб. по курсу на 14 января 2026 года) и включает батарею с контроллером электроимпульса, а также зарядное устройство и шесть одноразовых пластырей (после их использования новые придется покупать у производителя).

Компьютер для унитаза

thronescience.com

Стартап Throne представил на CES-2026 устройство, которое можно описать как «компьютер для унитаза». Компактный модуль крепится сбоку чаши и оснащен камерой и микрофоном. Система фиксирует частоту посещений туалета, объем, форму и текстуру испражнений, а также мочеиспускание.

Анализ данных выявляет признаки заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом и мочевыделительной системой. Данные передаются на смартфон и обрабатываются там с помощью ИИ.

По словам сооснователя компании Джона Каподилупо, задача устройства – определить базовое состояние организма пользователя и выявлять в нем отклонения. В перспективе данные могут использоваться для оценки здоровья кишечника, что, как уверяет Каподилупо, особенно актуально, например, для людей, принимающих препараты с GLP-1 («Оземпик» и его аналоги, их принимают для лечения диабета и ожирения).

Устройство работает около месяца без подзарядки и комплектуется длинным USB-C кабелем, чтобы не выносить его из ванной. Throne уже открыл предзаказы: цена составляет $340 (около 27 тыс. руб.) плюс подписка в приложении $6 (470 руб.) в месяц. Дата полноценного релиза новинки не раскрывается.

Болеутоляющий заушник

ohmbody.com

Компания Spark Biomedical привезла на CES 2026 носимое устройство OhmBody, предназначенное для уменьшения обильных менструальных кровотечений без гормонов и лекарств. Гаджет представляет собой крепящийся за ухом электростимулятор, а также проводной пульт управления с элементом питания. OhmBody воздействует на блуждающий и тройничный нервы через область уха, используя метод транскутанной аурикулярной нейростимуляции (ТАНС). ТАНС – это неинвазивный метод воздействия на нервную систему с помощью слабых электрических импульсов, которые подаются через кожу в области уха.

Разработка основана на более ранних медицинских исследованиях компании, включая одобренные FDA устройства для помощи при опиоидной абстиненции.

В ходе пилотного исследования с участием 16 женщин использование OhmBody привело к снижению объема кровопотери более чем на 50% и сокращению продолжительности менструаций почти на 20%. Также отмечались улучшения самочувствия и уменьшение боли.

Пока OhmBody позиционируется как устройство для оздоровления, а не медицинский гаджет, и не имеет одобрения FDA, но компания заявляет о планах двигаться в этом направлении. Представители Spark Biomedical подчеркнули, что женское здоровье долгое время оставалось недооцененной областью исследований, и CES для них – способ привлечь внимание к проблеме.

Турбо-мастурбатор

thehandy.com

За последние несколько лет секс-игрушки стали привычными экспонатами на CES, и минувшая выставка не стала исключением в этом плане. Норвежская компания OhDoki привезла в Лас-Вегас сразу две новые версии своего умного мастурбатора The Handy – модели Handy 2 и Handy 2 Pro.

Базовая модель от версии Pro отличается тем, что во второй используется аккумулятор большей емкости и имеется так называемый турбо-режим. Активация последнего запускает более интенсивную работу мотора Handy 2 Pro. В турбо-режиме, по заявлению производителя, мастурбатор совершает до 10 стимулирующих движений, что делает их практически неразличимыми для глаза.

Данная скорость является поистине экстремальной, поэтому в приложении OhDoki для смартфона перед включением этого режима появляется предупреждение о возможных травмах при использовании мастурбатора.

Кроме того, The Handy 2 и The Handy 2 Pro подключаются к популярным VR-шлемам, способны синхронизироваться с порнороликами на специальных онлайн-платформах, а также поддерживают удаленное управление. Продажи Handy 2 уже стартовали: стандартная версия стоит $300 (примерно 23,5 тыс. руб.), а Pro – $500 (39,3 тыс. руб.).

Ногти, меняющие цвет по нажатию кнопки

iPolish

Стартап iPolish представил на CES 2026 накладные акриловые ногти, способные менять цвет при подаче электрического импульса – без перекрашивания и визита в салон.

Для смены цвета используется специальный электронный «жезл», который подключается к смартфону. Пользователь выбирает нужный оттенок в приложении, после чего подносит ноготь к устройству. Быстрый электрический заряд запускает внутренний процесс, в результате которого цвет ногтя меняется примерно за пять секунд. Точный принцип работы компания не раскрывает, ограничиваясь общим описанием электрохимического процесса.

По заявлению iPolish, каждый ноготь способен отображать до 400 цветов и выдерживает неограниченное количество перекрашиваний.

Это позволяет менять внешний вид в зависимости от одежды или настроения, не дожидаясь следующего визита к мастеру. Однако у технологии есть и ограничения: форму ногтей изменить нельзя – попытка подпилить или укоротить их приведет к повреждению встроенной электроники.

Стартовый комплект стоит $95 (7,5 тыс. руб.) и включает два набора ногтей разных форм – более короткие Ballerina и удлиненные Squoval. Отдельные ногти на замену будут продаваться по $6,50 (около 500 руб.) за штуку. Начало поставок запланировано на июнь 2026 года.

Машинка для стрижки с искусственным интеллектом

GLYDE

Стартап Glyde представил на CES-2026 машинку для стрижки, которую называет первой в мире «умной» моделью с ИИ. Устройство обещает избавить пользователей от неровных срезов и неудачных переходов длины, фейдов – при условии, что они готовы доверить свою прическу нейросети.

Процесс начинается с выбора стиля в мобильном приложении. После этого пользователь надевает специальную повязку, которая служит для машинки ориентиром и определяет, где именно должен начинаться переход длины.

Встроенные датчики отслеживают движение руки, угол наклона и скорость, а моторы внутри устройства автоматически регулируют положение лезвий.

По замыслу разработчиков, это позволяет выполнять сложные элементы стрижки, включая фейды, буквально за один проход. Если пользователь держит машинку под неправильным углом или слишком резко меняет движение, лезвия автоматически убираются, предотвращая ошибку. На корпусе устройства расположен экран, отображающий глубину среза, а также цифровой уровень, помогающий держать машинку ровно.

Пока Glyde предлагает только библиотеку заранее подготовленных причесок, протестированных на разных формах головы. В будущем компания планирует добавить возможность загружать пользовательские шаблоны, использовать голосовое управление и даже получать рекомендации от встроенного ИИ.

Поставки машинки ожидаются летом 2026 года, а ориентировочная цена составляет около $150 (почти 12 тыс. рублей).