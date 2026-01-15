В Кремле назвали большим горем трагедию в роддоме Новокузнецка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трагические события в больнице Новокузнецка, произошедшие во время новогодних праздников.

Представитель Кремля назвал случившееся большим горем и подчеркнул необходимость тщательно разобраться в причинах произошедшего. По его словам, на федеральном и региональном уровнях уже ведется работа, направленная на выяснение обстоятельств трагедии и предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Песков также выразил глубокие соболезнования родителям, потерявшим своих детей, отметив, что произошедшее стало тяжелым ударом для всех.

Депутат Госдумы Нина Останина заявляла, что ответственность за трагедию с новорожденными в роддоме Новокузнецка лежит на государстве.

В новогодние праздники акушерский стационар №1 Новокузнецка оказался в центре одной из самых резонансных медицинских трагедий последних лет: с начала декабря по середину января здесь не смогли спасти девятерых новорожденных. Сейчас роддом закрыт на карантин из-за респираторной инфекции, главный врач отстранен, СК возбудил уголовное дело, а федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки.

Ранее стало известно, что в Кузбассе начали проверку всех роддомов после трагедии в Новокузнецке.