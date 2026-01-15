Верник раскрыл, почему Золотовицкий скрывал болезнь

Тележурналист и телеведущий Вадим Верник заявил в беседе с Voice, что ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скрывал свою болезнь из-за характера.

По словам Верника, Золотовицкий был бойцом по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве.

«Конечно, постановки отменяли, потому что он болел. Но он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом», — поделился телеведущий.

Верник подчеркнул, что Золотовицкий был человеком, который помогал всем. Как отметил тележурналист, в театре все обращались к нему, если случались проблемы со здоровьем.

«Потому что знали, что он всем поможет. А себя спасти не смог», — заявил Верник.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Ранее Лолита рассказала, что записала Золотовицкого в телефоне как «Игорь Мосгаз».