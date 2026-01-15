Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Следователь заявил, что Каллас могут арестовать в России

Следователь Нерсисян: Каллас могут арестовать, если она приедет в Россию
Liesa Johannssen/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас, которую российские правоохранительные органы заочно обвинили в уничтожении советских памятников, может быть арестована, если окажется на территории России. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший старший следователь Генеральной прокуратуры СССР Карен Нерсисян.

«Если она [окажется] в России и в тех странах, с которыми у России есть договоренности [о выдаче преступников], да, она вполне может быть арестована и привезена в Россию для передачи ее в органы для привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнул следователь.

По оценке Нерсисяна, предъявление обвинения Каллас является скорее политическим шагом.

15 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников.

Также заочное обвинение было предъявлено ряду должностных лиц Эстонии и Литвы.

Ранее Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас после ее слов о нападениях России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627967_rnd_2",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+