Следователь заявил, что Каллас могут арестовать в России

Следователь Нерсисян: Каллас могут арестовать, если она приедет в Россию

Глава евродипломатии Кая Каллас, которую российские правоохранительные органы заочно обвинили в уничтожении советских памятников, может быть арестована, если окажется на территории России. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший старший следователь Генеральной прокуратуры СССР Карен Нерсисян.

«Если она [окажется] в России и в тех странах, с которыми у России есть договоренности [о выдаче преступников], да, она вполне может быть арестована и привезена в Россию для передачи ее в органы для привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнул следователь.

По оценке Нерсисяна, предъявление обвинения Каллас является скорее политическим шагом.

15 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников.

Также заочное обвинение было предъявлено ряду должностных лиц Эстонии и Литвы.

Ранее Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас после ее слов о нападениях России.