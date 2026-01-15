Новые отмены: сразу на несколько концертов Ларисы Долиной остановлена продажа билетов

Продажи билетов на концерт Долиной в «Люстра баре» в Москве остановили

В Москве остановлена продажа билетов на сольный концерт народной артистки Ларисы Долиной в «Люстра баре». По данным ТАСС, продажи приостановлены в связи с изменением гастрольных планов певицы. Это уже не первый случай: ранее был отменен ее концерт в ММДМ, а выступление в Туле отменили в январе. Кроме того, перенесены даты юбилейного концерта в Петербурге. Ранее Долина выехала из России, так и не передав свою квартиру выигравшей суд покупательнице Полине Лурье.

В Москве была остановлена продажа билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в «Люстра баре», сообщает ТАСС.

Сольный концерт Долиной в «Люстра баре» остается в афише на официальном сайте артистки, однако при попытке купить билеты выдается сообщение «Продажи временно приостановлены».

Директор Долиной Сергей Пудовкин сказал, что у певицы изменились гастрольные планы.

Ранее стало известно, что юбилейный концерт певицы в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте концертного зала «Октябрьский»:

«Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Конкретная причина переноса концерта в объявлении не указана.

Другие переносы

Это не первый перенос концертов Ларисы Долиной. Ее концерт «Юбилей на бис!», запланированный на 6 марта в Московском международном Доме музыки, исчез из афиши на официальном сайте площадки. Вместо него в этот день будет представлена программа «Вечер неофолка» в исполнении Пелагеи и Петра Дранги.

4 января был отменен концерт артистки в Туле, сообщает kp.ru. Организаторы как в Москве, так и в Туле в качестве официальной причины отмены указали нежелательный ажиотаж вокруг имени певицы. По данным схемы онлайн-продаж, к моменту отмены тульского концерта в зале на 724 места было забронировано 349 мест. На московский концерт, по предварительным оценкам, было продано около 15% билетов от общей вместимости зала в 1716 мест.

В настоящее время не все концерты Ларисы Долиной анонсированы на ее официальных ресурсах. Ближайшие выступления запланированы на конец января в одном из московских баров-ресторанов и на 1 февраля в зале на 610 мест в Домодедове. По предварительным данным, на февральский концерт реализовано не более 20% билетов.

В марте должен стартовать гастрольный тур артистки по городам Центрального федерального округа, начало которого намечено на 8 марта в Обнинске. Продажи на региональные концерты находятся на начальной стадии.

Поведение певицы

Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как через суд вернула себе квартиру в Хамовниках, которую продала летом 2024 года предпринимательнице Полине Лурье.

Певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру по стоимости ниже рыночной, передать им вырученные деньги вместе с другими активами. Общий размер причиненного артистке ущерба составил 317 млн рублей.

При этом суды в Москве, постановив Лурье вернуть квартиру Долиной, не обязали певицу возместить покупательнице деньги, а указали, что она должна взыскивать их с мошенников. В новостях стали появляться сообщения о сделках с недвижимостью по «схеме Долиной», когда недобросовестные продавцы, зачастую пенсионеры, добивались признания сделки недействительной, оставляя в собственности недвижимость и средства покупателей.

Это вызвало широкий общественный резонанс, и Лариса Долина подверглась широкой общественной критике на фоне нежелания компенсировать Лурье потраченные средства.

В конце ноября концертный директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с Telegram-каналом SHOT заявил, что Долиной устроили «оголтелую травлю» и издевательства, на которые 70-летняя певица «плохо реагирует».

16 декабря ВС признал Полину Лурье законной собственницей жилья, отменив прежние вердикты, по которым квартира оставалась за певицей.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить артистку из квартиры, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение вступило в силу немедленно. Во время судебных разбирательств Долина проживала в спорном жилье.

При этом 10 января стало известно, что Лариса Долина не пришла на встречу с Полиной Лурье для подписания акта о передаче квартиры, а вместо этого уехала из России. До этого срок, к которому Долина должна была покинуть квартиру в Хамовниках, неоднократно переносился.

Адвокат покупательницы жилья Светлана Свириденко заявила, что у нее есть право обратиться к судебным приставам, так как Долина вернется в Россию только 20 января.