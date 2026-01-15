Размер шрифта
Политика

ВС РФ в январе взяли восемь населенных пунктов. Военная операция, день 1422-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1422-й день
Александр Река/ТАСС

За две недели января российская армия взяла под свой контроль восемь населенных пунктов и более 300 кв. м территории. За ночь над регионами России уничтожили 34 беспилотника ВСУ. Франция и Германия отправят военных на учения в Гренландии — Дональд Трамп неоднократно заявлял о «российской угрозе» в регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
09:37

ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по левому берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали 19 населенных пунктов: Каховка, Князе-Григорьевка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Обрывка, Новая Маячка, Алешки, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Нижние Серогозы, Николаевка, Новая Збурьевка, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы, Старая Збурьевка, Корсунка, Малая Каховка.

09:34

❗️ Украинские военнослужащие 40 раз за сутки вели артобстрелы отселенных приграничных районов Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Беспилотники ВСУ сбрасывали взрывные устройства 12 раз, сбито 15 дронов.

09:31

ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ на Красноармейском направлении, заявил командир подразделения войск беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Шульц. Военные задействовали FPV-дроны.

09:24

Массированные атаки ВС РФ приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет, пишет Interia. Сейчас эффективность перехвата «в районе 36%, хотя когда-то было 60%».

09:09

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении обвинил мэра Киева Виталия Кличко в «значительно меньшей интенсивности работы» на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения. Кличко в ответ пожаловался в своих соцсетях на «сплошной хейт» со стороны президента.

08:46

ВС РФ пресекли попытки демонстрации с помощью дронов и флагов якобы присутствия ВСУ в Купянске — Герасимов

08:38

ВС РФ продолжают вести бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке — Герасимов

08:36

Группировка «Центр» сорвала планы ВСУ остановить ее наступление — Герасимов

08:31

Войска группировки «Днепр» наступают в направлении Запорожья, взяты под контроль населенные пункты Белогорье и Новобайковское — Герасимов

08:23

Во Львове после воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил телеканал «Общественное».

08:11

Украинское издание «Новости.Live» сообщило о взрывах в Киеве.

08:08

ВС РФ за две недели января взяли под контроль восемь населенных пунктов, заявил начальник генерального штаба Валерий Герасимов.

08:05

Сегодня 1422-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
