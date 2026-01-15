ВС РФ в январе взяли восемь населенных пунктов. Военная операция, день 1422-й

ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по левому берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали 19 населенных пунктов: Каховка, Князе-Григорьевка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Обрывка, Новая Маячка, Алешки, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Нижние Серогозы, Николаевка, Новая Збурьевка, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы, Старая Збурьевка, Корсунка, Малая Каховка.
❗️ Украинские военнослужащие 40 раз за сутки вели артобстрелы отселенных приграничных районов Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Беспилотники ВСУ сбрасывали взрывные устройства 12 раз, сбито 15 дронов.
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ на Красноармейском направлении, заявил командир подразделения войск беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Шульц. Военные задействовали FPV-дроны.
Массированные атаки ВС РФ приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет, пишет Interia. Сейчас эффективность перехвата «в районе 36%, хотя когда-то было 60%».
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении обвинил мэра Киева Виталия Кличко в «значительно меньшей интенсивности работы» на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения. Кличко в ответ пожаловался в своих соцсетях на «сплошной хейт» со стороны президента.
ВС РФ пресекли попытки демонстрации с помощью дронов и флагов якобы присутствия ВСУ в Купянске — Герасимов
ВС РФ продолжают вести бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке — Герасимов
Группировка «Центр» сорвала планы ВСУ остановить ее наступление — Герасимов
Войска группировки «Днепр» наступают в направлении Запорожья, взяты под контроль населенные пункты Белогорье и Новобайковское — Герасимов
Во Львове после воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил телеканал «Общественное».
Украинское издание «Новости.Live» сообщило о взрывах в Киеве.
ВС РФ за две недели января взяли под контроль восемь населенных пунктов, заявил начальник генерального штаба Валерий Герасимов.
Сегодня 1422-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.