Экс-премьер Украины допустил жесткие меры со стороны нового министра обороны страны

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров способен выявить уклонистов, в том числе методами цифрового контроля. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

14 января Федоров заявил, что в розыске у ТЦК находятся два миллиона украинцев.

По мнению Азарова, тот факт, что министр уже успел заявить о 2 миллионах уклонистах, говорит о том, у него есть механизм их выявления.

Экс-премьер предположил, что именно этот фактор был определяющим для выбора кандидатуры Федорова на пост главы Минобороны Украины.

«И если Федоров [Владимиру] Зеленскому пообещал, что он из этих 2 миллионов уклонистов минимум 500 тысяч выявит реально, а не по бумаге, то это для Зеленского огромный факт для назначения Федорова на должность», — написал Азаров.

14 января 2026 года Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Федорова на пост министра обороны страны. В январе 2026 года его отправили в отставку с поста министра цифровой трансформации.

Ранее Кирилл Буданов пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК.