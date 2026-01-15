Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

Украинская «Заря» переехала в котельную в пригороде Киева

Украинский футбольный клуб «Заря» переехал в котельную в пригороде Киева
ФК «Заря» Луганск

Украинский футбольный клуб «Заря», который долгое время представлял Луганск, официально переехал в пригород Киева, сообщает Sport Baza.

Команда внесла изменения в систему FIFA. Сейчас клуб прописан в посёлке Счастливое под Киевом, в местной котельной. На картах по этому же адресу значилось административное здание бывшей базы киевского «Арсенала».

В декабре 2025 года украинский «Шахтер» официально сменил прописку на киевскую.

Также украинские СМИ сообщали, что «Шахтер» планирует построить стадион в Киеве, а представители клуба собираются провести социологическое исследование, чтобы понять, есть ли интерес к клубу в столице Украины.

15 октября 2025 года сообщалось, что футбольный клуб «Шахтер» из Донецкой народной республики получил право выступать во Второй лиге России начиная с сезона 2026/2027 годов.

Ранее украинский вратарь пытался бежать с Украины, но был отправлен в ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628381_rnd_2",
    "video_id": "record::0fcc46f4-6bdf-4c98-9003-33f711fe0355"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+