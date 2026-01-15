Украинский футбольный клуб «Заря» переехал в котельную в пригороде Киева

Украинский футбольный клуб «Заря», который долгое время представлял Луганск, официально переехал в пригород Киева, сообщает Sport Baza.

Команда внесла изменения в систему FIFA. Сейчас клуб прописан в посёлке Счастливое под Киевом, в местной котельной. На картах по этому же адресу значилось административное здание бывшей базы киевского «Арсенала».

В декабре 2025 года украинский «Шахтер» официально сменил прописку на киевскую.

Также украинские СМИ сообщали, что «Шахтер» планирует построить стадион в Киеве, а представители клуба собираются провести социологическое исследование, чтобы понять, есть ли интерес к клубу в столице Украины.

15 октября 2025 года сообщалось, что футбольный клуб «Шахтер» из Донецкой народной республики получил право выступать во Второй лиге России начиная с сезона 2026/2027 годов.

Ранее украинский вратарь пытался бежать с Украины, но был отправлен в ВСУ.