СМИ: Скляр назначил молодую жену на пост гендиректора своей компании

Бывший замминистра труда Алексей Скляр назначил молодую жену на пост гендиректора компании, которую он основал после ухода из Минтруда. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«33-летняя Алина М. работает в фирме, занимающейся разработкой программного обеспечения. В ней была единственным руководителем и бенефициаром. При этом запускала платформу она вместе со своим новым супругом — Скляром, который ушел в бизнес после завершения работы в Минтруда. Он сам признавался, что придуманная ими платформа будет заниматься созданием решений, не имеющих аналогов на рынке», — говорится в посте.

Как уточняется, в 2024-м году выручка компании составила около пяти миллионов рублей.

По данным SHOT, тело Алексея Скляра обнаружили в его частном доме в Новой Москве 15 января. По информации источника канала, перед гибелью он разослал своим знакомым сообщения, в которых винил в случившемся супругу. Однако какую именно — нынешнюю или бывшую — не уточняется.

Канал также сообщил, что Скляр развелся со своей первой женой три года назад. Пара прошла через масштабный раздел имущества. После этого он сразу женился во второй раз — на коллеге, которая на 17 лет младше него.

Ранее бывшая жена Скляра отреагировала на новости о его суициде.