Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россия находится на последнем месте в рейтинге безопасности и миролюбия

Institute for Economics and Peace назвал РФ самой небезопасной среди 163 стран
Shamil Zhumatov/Reuters

Россия заняла последнее, 163-е место в глобальном индексе мира (GPI), составляемом Институтом экономики и мира (IEP). Рейтинг опубликован на сайте института.

Глобальный индекс мира составляется с 2007 года. Он является ведущим мировым показателем уровня миролюбия, охватывает 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира, и использует 23 качественных и количественных показателя из авторитетных источников.

Индекс измеряет состояние мира по трем направлениям: уровень общественной безопасности и защищенности; масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов; и степень милитаризации.

В отчете также содержится анализ текущих конфликтов, очагов эскалации и оценки рисков, экономических последствий насилия и роли позитивного мира в укреплении устойчивости.

Россия набрала 3,441 очко (-2 в сравнении с прошлым годом). Следом за ней идет Украина — 3,434 (-3). В топ-5 самых небезопасных стран также вошли Судан, Демократическая Республика Конго и Йемен.

Самыми безопасными странами стали Ирландия, Исландия, Новая Зеландия, Австралия и Швейцария.

Ранее Россия поднялась на 46-е место в рейтинге сильных паспортов мира.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628513_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+