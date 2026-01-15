Россия находится на последнем месте в рейтинге безопасности и миролюбия

Россия заняла последнее, 163-е место в глобальном индексе мира (GPI), составляемом Институтом экономики и мира (IEP). Рейтинг опубликован на сайте института.

Глобальный индекс мира составляется с 2007 года. Он является ведущим мировым показателем уровня миролюбия, охватывает 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира, и использует 23 качественных и количественных показателя из авторитетных источников.

Индекс измеряет состояние мира по трем направлениям: уровень общественной безопасности и защищенности; масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов; и степень милитаризации.

В отчете также содержится анализ текущих конфликтов, очагов эскалации и оценки рисков, экономических последствий насилия и роли позитивного мира в укреплении устойчивости.

Россия набрала 3,441 очко (-2 в сравнении с прошлым годом). Следом за ней идет Украина — 3,434 (-3). В топ-5 самых небезопасных стран также вошли Судан, Демократическая Республика Конго и Йемен.

Самыми безопасными странами стали Ирландия, Исландия, Новая Зеландия, Австралия и Швейцария.

Ранее Россия поднялась на 46-е место в рейтинге сильных паспортов мира.